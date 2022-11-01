Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону Украины Фото: REUTERS

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал ему помочь в укреплении противовоздушной обороны.

«Глава государства подтвердил полную готовность Франции увеличить военную поддержку Украины, в частности, в части противовоздушной обороны», – сказано на сайте Елисейского дворца.

Кроме того, французский президент пообещал помочь Киеву подготовиться к предстоящему зимнему сезону. Он заявил, что Париж усилит свою поддержку в этом направлении, в частности организует 13 декабря международную конференцию, посвященную помощи Украине. Макрон и Зеленский также договорились провести 12 декабря аналогичную конференцию при участии французских компаний.

Касаясь приостановки Россией участия в зерновой сделке, президент Франции осудил это решение Москвы. По мнению политика, оно наносит ущерб мировой продовольственной безопасности.