МИД России заявил, что Украина должна дать гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина должна дать гарантии, что зерновой коридор в Черном море не будет использован в военных целях. Об этом сегодня, 1 ноября, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе встречи с послом Турции в России Мехметом Самсаром.

"С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Киевом гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях", - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее стало известно, что Россия приостановила участие в зерновой сделке после террористической атаки на Севастополь.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 ноября 2022 года можно прочитать здесь.