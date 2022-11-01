Илон Маск заявил, что работает «оператором горячей линии для жалоб на Twitter»

Владельца соцсети просят разблокировать аккаунты Фото: REUTERS

Миллиардер и собственник социальной сети Илон Маск охарактеризовал себя как «оператор горячей линии для жалоб на Twitter». Такую информацию о себе разместил он в разделе «биография».

Многие пользователи Twitter просят разблокировать аккаунты, в том числе и страницу бывшего президента США Дональда Трампа.

Маск ввел платную верификацию аккаунтов в соцсети по ежемесячной подписке, за что подвергся критике писателя Стивена Кинга. На это предприниматель предложил ему снизить стоимость подписки с 20 до 8 долларов в месяц.

Ранее Илон Маск заявил о либерализации политики редакции Twitter и создании совета модерации контента, поэтому до начала работы совета глобальные решения о редакционной политике и разблокировании аккаунтов не принимаются.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, миллиардер и предприниматель Илон Маск 27 октября после покупки Twitter распустил совет директоров. Он стал единоличным директором социальной сети.

Кроме того, газета New York Times назвала Илона Маска «агентом геополитического влияния» в связи с его инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине и ситуации вокруг Тайваня.