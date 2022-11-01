В Госдуме сочли неактуальным введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Инициатива о введении уголовной ответственности за уклонение от мобилизации потреляла свою актуальность, считают депутаты Государственной думы Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

«Инициатива о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации. Целью ее было выровнять ответственность за уклонение между призывниками и мобилизуемыми гражданами. Данная инициатива утратила свою актуальность», – сказано в заявлении парламентариев на сайте «Единой России».

Как объяснили депутаты, введение уголовной ответственности не рассматривается, поскольку частичная мобилизации в России завершилась.

Напомним, ранее в Государственной думе предложили ввести поправки в УК РФ о введении уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации. Согласно законопроекту, за уклонение от мобилизации будут предусмотрены штрафы от 200 до 500 тысяч рублей, а также принудительные работы сроком до пяти лет и лишение свободы на пять лет.