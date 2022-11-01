Путин обвинил Киев в использовании зернового коридора для ударов по кораблям в Севастополе Фото: REUTERS

Власти Украины использовали гуманитарный коридор в Черном море для ударов по российским кораблям в Севастополе, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Путин информировал о причинах принятого Россией решения приостановить действие этой сделки. Подчеркнуто, что киевский режим при поддержке западных кураторов использовал созданный для транспортировки украинских зерновых гуманитарный коридор с целью осуществления ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасное функционирование маршрута», – сказано на сайте Кремля.

Глава российского государства призвал провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента и получить от Киева реальные гарантии соблюдения стамбульских договоренностей в рамках зерновой сделки. Среди них президент РФ назвал отказ от использования гуманитарного коридора в военных целях. Как отметил Путин, только после этого Москва могла бы рассмотреть вопрос о возобновлении своего участия в «Черноморской инициативе».

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство обороны России заявило о приостановке участия в зерновой сделке. Причиной этого стала атака на корабли Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора». Соответствующие указания уже получили российские специалисты, работающие в Совместном координационном центре в Стамбуле, где происходит процесс контроля транспортировки украинского продовольствия.