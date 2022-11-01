Путин рассказал Эрдогану о причинах приостановки участия России в зерновой сделке

Путин проинформировал Эрдогана о том, почему РФ больше не участвует в зерновой сделке Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин созвонился по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин подробно проинформировал своего турецкого коллегу о том, почему высшее политическое руководство России приняло решение о приостановке участия страны в зерновой сделке.

По словам Путина, причиной временного выхода РФ из соглашений по вывозу зерна из украинских портов стали агрессивные действия Киева (в частности, атака Вооруженных сил Украины на военные корабли российского Черноморского флота в Севастополе).

Российский лидер рассказал президенту Турции, что в сложившейся ситуации участие РФ в зерновой сделке временно становится невозможным, также необходимо провести подробное расследование украинской атаки на корабли в Севастополе.

При этом в МИД России уже допустили, что страна может возобновить участие в соглашении по вывозу зерна с Украины, но произойдет это лишь после получения от Киева гарантий того, что подобные вопиющие атаки не повторятся в будущем.