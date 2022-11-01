Программа Архитекторы.рф выпустила еще более 100 специалистов из 55 регионов

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ДОМ.РФ»

Завершился четвёртый поток лидерской программы профессионального образования Архитекторы.рф. Заключительный, пятый модуль программы прошёл в Москве с 23 по 28 октября. На нём состоялись защиты выпускных проектов участников. В общей сложности финалистами программы 2022 года стали 103 специалиста из 69 городов и 55 регионов России.

«Сегодня каждый проект благоустройства востребован жителями регионов – людям нужны новые общественные пространства, современные и доступные для семейного отдыха парки. Архитекторы.рф – это не только образовательная программа, это и сообщество специалистов, которые предлагают новые идеи для развития наших городов. Проектировщики, архитекторы, государственные и муниципальные служащие получают знания о самых передовых и успешных урбанистических практиках, учатся комплексному подходу к преобразованию территорий и сохранению исторического наследия, — отметил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко. - Улучшение качества жизни граждан через создание комфортной горсреды – задача, которой уделяют большое внимание президент и правительство страны, а ДОМ.РФ как Институт развития продолжит подготовку кадров, готовых решать её на высоком профессиональном уровне».

В программе приняли участие практикующие архитекторы и градостроители, сотрудники архитектурных департаментов городских и региональных администраций и представители центров компетенций, занятых развитием городской среды. В частности, обучение прошли главные архитекторы Йошкар-Олы, Майкопа, Саратова, Сыктывкара и Читы. Всем выпускникам программы вручили удостоверения о повышении квалификации государственного образца.

За время учебы шесть участников программы Архитекторы.рф сменили место работы, а трое — получили повышение по службе. Зурия Мендалиева вступила в должность заместителя министра имущественных и градостроительных отношений Астраханской области. Бахтияр Уллаев занял пост заместителя главы города Махачкала. А Маргарита Смердова стала главным художником Новосибирска.

В 2022 году программа Архитекторы.рф проходила в четвёртый раз и включала пять образовательных модулей. В июне состоялся региональный модуль, на котором они изучили ряд российских городов. Во время сентябрьского модуля финалисты программы посетили Ереван, Гюмри и Дилижан в Армении и турецкие города Стамбул и Измир.