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НовостиВ мире1 ноября 2022 16:25

В ЕС планируют увеличить помощь энергосектору Украины

Еврокомиссар Кадри Симсон заявила об увеличении поддержки Украины
Сергей ГАПЧУК

Европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила о необходимости увеличивать финансовую и техническую помощь Украине со стороны ЕС, об этом сообщает украинское издание «УНН».

«Я сегодня в Киеве, чтобы помочь увеличить поддержку энергетического сектора Украины. Украинская энергетическая инфраструктура подвергается целенаправленной атаке со стороны России. ЕС стоит рядом с Украиной, чтобы помочь», - заявила Кадри Симсон.

В своей речи еврокомиссар подчеркнула, что лично видела масштабы разрушений на Украине и приложит «все усилия, чтобы увеличить финансовую, техническую и практическую поддержку».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что если Европейский Союз перестанет оказывать помощь Киеву, украинцы могут остаться без зарплат и пенсий.

Кроме того, США могут сократить финансовую помощь Украине в случае победы на выборах республиканцев, что связывают с достаточным количеством внутренних проблем в самой Америке, которые требуют срочного решения.