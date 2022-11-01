В КГБ Белоруссии заявили о планах по вводу в страну воинских контингентов из Польши

Власти Белоруссии опасаются вторжения со стороны иностранных государств
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Белоруссии известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши. С соответствующим заявлением выступил руководитель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель.
По словам высокопоставленного силовика, существует вероятность военного вторжения в страну военных НАТО и США.
"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", - цитирует Тертеля белорусское государственное информагентство БелТА.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко публично сообщил о том, что Запад готовит масштабное нападение на Российскую Федерацию. По словам политика, подобное нападение может быть совершено западными военными с территории Украины или Белоруссии (Минск в этом случае первым подвергнется атаки со стороны сил НАТО).
При этом Лукашенко уверен в том, что европейские политики выступают против военного столкновения с Россией, однако Соединенные Штаты якобы давят на них и вынуждают переходить к активным действиям.