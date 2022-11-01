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НовостиПолитика1 ноября 2022 16:46

В КГБ Белоруссии заявили о планах по вводу в страну воинских контингентов из Польши

Силовики Белоруссии полагают, что страна может подвернуться вооруженной агрессии
Александр КИСЛОВ
Власти Белоруссии опасаются вторжения со стороны иностранных государств

Власти Белоруссии опасаются вторжения со стороны иностранных государств

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белоруссии известно о планах по возможному вводу на территорию страны воинских контингентов со стороны Польши. С соответствующим заявлением выступил руководитель белорусского Комитета госбезопасности (КГБ) Иван Тертель.

По словам высокопоставленного силовика, существует вероятность военного вторжения в страну военных НАТО и США.

"Есть конкретные планы вхождения на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства", - цитирует Тертеля белорусское государственное информагентство БелТА.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко публично сообщил о том, что Запад готовит масштабное нападение на Российскую Федерацию. По словам политика, подобное нападение может быть совершено западными военными с территории Украины или Белоруссии (Минск в этом случае первым подвергнется атаки со стороны сил НАТО).

При этом Лукашенко уверен в том, что европейские политики выступают против военного столкновения с Россией, однако Соединенные Штаты якобы давят на них и вынуждают переходить к активным действиям.