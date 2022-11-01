Стало известно, как провел свой день перед страшным падением шахматист Анатолий Карпов Фото: Личный архив

Стали известны обстоятельства трагедии со знаменитым шахматистом Анатолием Карповым. Чемпион мира, депутат Госдумы попал в больницу с сильнейшими травмами. Он упал на улице возле здания Государственной Думы в Георгиевском переулке.

Как стало известно сайту mk.ru, накануне на имя Анатолия Карпова пришло приглашение от посла Казахстана на праздник. Отмечали День Республики Казахстан в ресторане «Ритц», в трех минутах ходьбы от здания Думы.

Весь день депутат был в своем кабинете, занимался рабочими вопросами и жалоб на состояние здоровья не высказывал.

Около шести часов вечера он вышел из кабинета, на служебном «Форде» уехал домой, а оттуда, переодевшись, отправился на банкет.

Торжество закончилось ближе к полуночи, 71-летний шахматист вышел на улицу, поскользнулся и крайне неудачно упал, ударившись головой.

Мужчину доставили в 13-ю городскую больницу, а потом перевезли в Склиф. Сейчас депутат находится в отделении нейрохирургической реанимации. Состояние пациента стабильно тяжелое.