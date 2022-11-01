Мария Захарова уличила США во лжи по зерновой сделке

Мария Захарова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Около 68% кукурузы в рамках зерновой сделки было поставлено не в беднейшие, а в развитые, об этом на Радио “Комсомольская правда” заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, как в докладе ООН говорится, что объемы поставок кукурузы по "зерновой сделке" составляют 3,3 млн тонн. Из них 68% идет на экспорт в развитые страны и только около трети - в развивающиеся. При этом беднейшим государствам не достается ничего, подчеркнула представитель российского МИДа.

“На 29 октября зерновым коридором в Черном море, - сказал Чумаков (заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Чумаков - прим. ред.), - воспользовалось 409 судов, из них более 40% ушли в страны Европы. Всего вывезено порядка 9,5 миллионов тонн продовольствия, из которых 43% – это кукуруза, а пшеницы лишь 29%. А сегодня, - опять же отметил российский представитель, - [американскими представителями в ООН] упоминалась только пшеница, а это только треть от того, что вывозилось… То есть, идет манипуляция цифрами, понимаете”, - сказала Мария Захарова.

Напомним, ранее Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны РФ, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности “зернового коридора”.

Также официальный представитель МИД Захарова в интервью на Радио "КП" заявила, что западную элиту сейчас тасуют как колоду крапленых карт.