Путин заявил, что помощь российским производителям товаров нужно "разбюрокрачивать"

Владимир Путин выступил с важным сигналом для российских чиновников Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил о излишней забюрократизированности процесса оказания помощи производителям товаров. Такое заявление российский лидер сделал в ходе своей встречи с главной Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

Стенограмма беседы главы государства и краснодарского губернатора опубликована на официальном сайте Кремля.

"Надо организовывать работу, чтобы бюрократия не мешала людям воспользоваться теми инструментами, которые государство предоставляет для того, чтобы поддержать их работу," - подчеркнул глава государства.

Путин также добавил, что, по его мнению, работу по помощи отечественным предпринимателям необходимо "разбюрокрачивать" - для этой цели чиновникам стоит внимательнее отнестись к своим обязанностям в этой сфере.

По словам президента РФ, существующая в стране бюрократия постепенно "заедает всех". В связи с этим Путин считает, что необходимо как можно скорее предпринять все возможные шаги для того, чтобы изменить текущее положение дел.