Губернатор Самарской области встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко

Дмитрий Азаров и Валентина Матвиенко провели рабочую встречу во вторник, 1 ноября. Фото: пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ

Во вторник, 1 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентиной Матвиенко. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, в том числе – влияние санкций на региональную экономику.

Глава региона сообщил, что санкционное давление повлияло на промышленно развитый регион. Наибольшее давление испытали автомобилестроение и большая химия. Однако темпы развития промышленного комплекса удалось выровнять – в том числе, благодаря поддержке президента РФ и Правительства.

– Сейчас уже смело можно говорить о том, что экономика региона выдержала санкционный удар, адаптировалась. Во втором полугодии текущего года мы ожидаем рост уровня промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он также отметил, что регион на протяжении последних лет все большее внимание уделяет вопросам импортозамещения. Одновременно с этим стабилизируется ситуация на ключевом предприятии региона – АО «АВТОВАЗ».

Глава региона поблагодарил Совет Федерации за внимание к вопросам поддержки автопрома, и в частности, ту работу, которую по поручению Валентины Матвиенко ведет Комитет СФ по экономической политике под руководством Андрея Кутепова.

– Благодарю вас, уважаемая Валентина Ивановна, за то, что постоянно держите вопросы поддержки автомобилестроения в зоне своего внимания. Для нашего региона это очень важно, – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что под руководством Максима Соколова эффективность работы предприятия стала значительно выше.

– В кратчайшие сроки найден целый ряд эффективных решений, которые позволили предприятию восстановить ритмичную работу. План на второе полугодие по выпуску автомобилей фактически выше, чем аналогичные показатели прошлого года, – пояснил глава Самарской области.

Говоря о поддержке отрасли автомобилестроения, Дмитрий Азаров представил дополнительные предложения. В частности, они касаются необходимости продолжения мер по стимулированию спроса, выделения средств на это направление.