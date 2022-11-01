Путин назвал условия возвращения России в зерновую сделку

Владимир Путин сделал важное заявление о ходе реализации зерновой сделки Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва возобновит участие в зерновой сделке лишь после того, как Киева будут получены гарантии неиспользования черноморских портов в военных целях.

Об этом глава государства сообщил 1 ноября 2022 года в ходе своей беседы по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Сообщение о разговоре двух политиков опубликовано на официальном сайте Кремля.

Путин в разговоре с Эрдоганом подчеркнул, что Россия обязательно вернется в зерновую сделку только после того, как Киев предоставит гарантии безопасности и откажется от использования положений договора для собственных военных целей.

Ранее Путин пояснял, что российская сторона не принимала никаких официальных решений о своем полном выходе из соглашения по вывозу зерна из украинских портов. Речь идет лишь о решении Москва приостановить свое участие в зерновой сделке после атаки Вооруженных сил Украины на корабли Черноморского флота РФ.