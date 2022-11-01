ООН, Турция и Украина не запланировали движение судов по Черному морю на 2 ноября 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Делегации ООН, Турции и Украины договорились не планировать движение судов по Черному морю на среду, 2 ноября 2022 года. Об этом сообщается в распространенном сегодня сообщении представительства ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле.

"Секретариат ООН в СКЦ сообщает, что делегации Украины, Турции и ООН пришли к договоренности не планировать движения судов в рамках Черноморской инициативы 2 ноября", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в СКЦ добавили, что 1 ноября 2022 года было проведено 36 инспекций находящихся в турецких водах судов.

Напомним, ранее Россия приостановила участие в зерновой сделке. Это случилось после атаки беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Как заявило Минобороны РФ, за налетом стоит Украина, а атакованные суда были задействованы в обеспечении безопасности “зернового коридора”.