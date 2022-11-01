Аллерголог-иммунолог заявил, что гипоаллергенных кошек и собак не существует Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отыскать объявление о продаже гипоаллергенных кошек и собак не сложно. Продавцы уверяют, что покупка такого питомца совершенно не отразится на здоровье.

Врач – аллерголог-иммунолог медицинского центра "К+31 Запад" Азизбек Ботиров развеял этот миф. Эксперт уверяет, что аллергия бывает не столько на шерсть, сколько на секрет, выделяемый слюнными и сальными железами.

В нем содержится белок, который при взаимодействии с иммунной системой вызывает аллергическую реакцию.

- У животных без шерсти лишь уменьшается площадь контакта с аллергеном, но эти питомцы не являются гипоаллергенными. Поэтому это миф, - сказал врач Life.

Тем временем, врач-дерматолог Лидия Гаевская сказала Пятому каналу, что опавшая листва может быть опасна для здоровья человека. По словам эксперта, она может вызывать различные инфекции. Она может вызывать аллергические реакции, инфекционные поражения дыхательных органов и кожи, в том числе.

В начале осени все задумываются над укреплением иммунитета, и многие считают, что в профилактике сезонных ОРВИ поможет мед. При этом стоит помнить, что в некоторых случаях этот продукт может принести не только пользу, но и вред. Этот продукт является сильным аллергеном, пишет газета "Известия".