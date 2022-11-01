МВД России отменило сбор отпечатков пальцев у прибывших в страну беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МВД России своим приказом отменило проведение обязательной дактилоскопии для беженцев и лиц, которые получили временное убежище на территории РФ. Соответствующий документ опубликовали сегодня, 1 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, которые признаны беженцами либо получили временное убежище на территории Российской Федерации", - уточняется в документе.

Ранее МВД сообщило, что водительские права образца ДНР, ЛНР и Украины можно использовать в России. Автомобилисты имеют полное право пользоваться этими документами на территории РФ.

Также ранее МВД сообщило о снижении числа иностранных получателей российского гражданства с начала 2022 года. В 2021 году гражданство РФ получили на 79 тысяч иностранных граждан больше, чем годом ранее.