Байден назвал конфликт на Украине “войной в Ираке”, где погиб его сын

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден в очередной раз оговорился, назвав конфликт на Украине “войной в Ираке”, заявив, что там погиб его сын.

“Инфляция сейчас является мировой проблемой из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия. Простите, война на Украине. Я подумал об Ираке, потому что там погиб мой сын. Дело в том, что именно поэтому инфляция выросла. У нас самый низкий уровень инфляции”, - сказал американский лидер.

Ранее Байден заявил на своем выступлении в Колорадо, что на войне в Ираке погиб его сын, хотя в действительности наследник главы США скончался от рака в 2015-году.

Также несколько лет назад Байден заявлял, что рассматривает возможную связь между токсинами, обнаруженными в дыме от сжигания отходов на военных объектах США в Ираке и на других объектах за рубежом, с развитием рака у ветеранов войн.

Ранее сайт KP.RU писал, что Джо Байден дважды оговорился во время выступления в Белом доме.