ЕС выделил Украине экстренную помощь на поддержание энергосистемы в зимний период. Фото: REUTERS

ЕС выделил Украине 25,5 млн евро на поддержание энергосистемы. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии по итогам визита еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон в Киев. Документ был распространен в Брюсселе во вторник 1 ноября. В нем говорится также о выделении Украине энергетического оборудования.

«ЕС и его страны-члены поставили Украине энергетическое оборудование на миллионы евро, однако уровень поддержки должен быть срочно увеличен», - приводит выдержку из документа ТАСС.

Сообщается, что деньги будут выделены через созданный ЕК Фонд поддержки энергетики Украины.

«В дополнение к оборудованию ЕС выделил €25,5 млн, чтобы покрыть экстренные нужды через Фонд поддержки энергетики Украины, который создала Еврокомиссия», - сказано в заявлении ЕК.

Ранее украинцев призвали переезжать в дома с печным отоплением, чтобы пережить холодную зиму. Альтернативой по отопительному сезону для жителей городов украинские эксперты назвали массовые пункты обогрева или печки-буржуйки.

Также сообщалось, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что предстоящая зима будет худшей в истории Украины и предупредил о серьезных проблемах с отоплением.