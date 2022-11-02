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НовостиПолитика1 ноября 2022 22:07

Белый дом не подтвердил данные о переброске гиперзвуковых ракет из России в Белоруссию

В Совете национальной безопасности США не увидели признаков заинтересованности белорусских войск в участии в украинском конфликте
Мария ПАВЛОВА
Джон Кирби заявил, что Вашингтон не располагает информацией о передаче Россией гиперзвукового оружия Белоруссии.

Джон Кирби заявил, что Вашингтон не располагает информацией о передаче Россией гиперзвукового оружия Белоруссии.

Фото: REUTERS

Администрация США не располагает информацией о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом во вторник 1 ноября заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии», - цитирует ТАСС сообщение Кирби во время регулярно онлайн-брифинга.

Также представитель Совета национальной безопасности США отметил, что Вашингтон не заметил признаков заинтересованности белорусских войск в украинском конфликте.

Тем временем русская коса разрезала Украину под Очаковом: раскрыта правда об обстановке на фронте под Херсоном и Николаевым.

Ранее Spiegel объяснил, как Зеленский обманул президента Германии Штайнмайера во время визита на Украину.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 ноября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.