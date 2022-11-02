Таиланд надеется на скорое внедрение российской платежной системы МИР

Таиланд ожидает скорого начала работы платежной системы "Мир" на территории страны. Фото: Олег ЗОЛОТО

Таиланд ожидает скорого внедрения в стране российской платежной системы «Мир». Об этом во вторник 1 ноября заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават.

Дипломат отметил, что это послужит увеличению турпотока и торговли между Россией и Таиландом.

«Мы надеемся, что вскоре платежная система "Мир" или альтернативные варианты заработают, и это послужит увеличению турпотока, объемов торговли и обмена услугами между двумя нашими странами», - сказал Вонгсинсават в интервью ТАСС.

Посол Таиланда выразил сожаление из-за задержки реализации этого проекта на фоне текущей финансовой ситуации и действующих ограничений.

Тем временем банки Казахстана и Вьетнама отказались работать с картами «Мир», которые по-прежнему действуют в Белоруссии.

Турецкие госбанки перестали работать с российской национальной платежной системой «Мир». Вместо карты «Мир» российские туристы в Турции смогут расплатиться электронными билетами.