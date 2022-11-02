ООН ожидает возобновления движения судов по зерновому коридору 3 ноября 2022 года

ООН надеется на возобновление движения судов с украинским зерном по "зерновому коридору". Фото: REUTERS

Организация Объединенных Наций рассчитывает на то, что 3 ноября по «зерновому коридору» возобновится движение судов. Об этом в социальный сетях во вторник 1 ноября написал координатор всемирной организации в Совместном координационном центре Амир Абдулла.

Представитель ООН заявил о необходимости продолжить экспорт зерна и продовольствия из украинских портов.

«Хотя движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках «черноморской инициативы», мы ожидаем, что загруженные суда отбудут в четверг», - написал Амир Абдулла в Twitter.

Ранее министр обороны Турции Акар заявил, что Турция продолжит вывозить зерно с Украины на судах под своим флагом после приостановки «черноморской инициативы».

Тем временем российский президент Владимир Путин заявил о том, что Москва возобновит участие в зерновой сделке лишь после того, как Киева будут получены гарантии неиспользования черноморских портов в военных целях.