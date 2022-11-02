Аналитик Джиоев заявил, что инфляция в мире будет оставаться на высоких уровнях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев рассказал, что, по его мнению, является причиной роста инфляции по всему миру.

Эксперт полагает, что причина кроется в возросшей стоимости энергоносителей.

- Одной из причин роста инфляции по всему миру - возросшая стоимость энергоносителей и как следствие повышение тарифов на коммунальные услуги. При условии продолжающейся волатильности на энергетических рынках или резкого сокращения предложения инфляция будет оставаться на высоких уровнях, - заявил аналитик в беседе с изданием "Ридус".

Накануне сообщалось, что Федеральная резервная система (ФРС) США снова приняла решение поднять ключевую ставку, чтобы попытаться обуздать высокую инфляцию в стране. Однако некоторые эксперты предупреждают, что это может крайне негативно отразиться на мировой экономике в ближайшем будущем.