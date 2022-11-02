Депутат Матвейчев назвал "информационным оружием" соцсети Instagram* и Facebook* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Государственной думы РФ по информполитике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что пока о разблокировке Instagram* и Facebook* не может идти речи.

По его мнению, данные соцсети "созданы и работают против Российской Федерации".

- Instagram* и Facebook* существуют не для удовольствия блогеров. ... Это информационное оружие. Как бы мы все отнеслись к тому, если бы сейчас какие-то блогеры или еще кто-то обратился бы к президенту России с просьбой завезти на территорию России пушки, которые будут стрелять и убивать русских людей? - заявил депутат в беседе с изданием Lenta.ru.

Матвейчев полагает, что другого выхода, кроме как заблокировать Instagram* и Facebook*, нет. Он также выразил мнение, что данные соцсети отравляют сознание масс и сеют русофобию.

Накануне телеканал "360" сообщал, что Совет блогеров при Совфеде РФ направил президенту России Владимиру Путину и зампреду Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву письма с просьбой пересмотреть блокировки социальных сетей Instagram* и Facebook*. Свое предложение блогеры аргументировали тем, что отечественные соцсети не столь популярны среди пользователей.

Позже "Известия" написали, что Кремль не получал обращений от блогеров с просьбой разблокировать социальные сети. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также призвал ориентироваться на официальную позицию Совфеда по Instagram* и Facebook*.

* Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России