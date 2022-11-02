Адвокат Карабанов: Тинькову после отказа от гражданства РФ может грозить проверка всей его деятельности Фото: REUTERS

Адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов заявил, что основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков "поступил очень рискованно", объявив о своем решении отказаться от российского гражданства.

По его мнению, после такого поступка Тинькову может грозить доскональная проверка всей его деятельности на территории Российской Федерации. Также, в случае, если его требование будет удовлетворено, бизнесмена ждет значительное повышение налоговой ставки. Об этом сообщает Lenta.ru.

- Он очень много занимался бизнесом в России. Тиньков поступил очень рискованно, особенно с учетом того, что всегда работал на грани мошеннических схем. Здесь всегда можно усмотреть и моменты неуплаты налогов, и смежные составы, - рассказал юрист.

Также Карабанов добавил, что отказ от гражданства может повлечь за собой пересчет налоговой ставки в сторону увеличения.

- Согласно российскому законодательству, человек, не являющийся налоговым резидентом, но владеющий имуществом или занимающийся бизнесом должен платить больше, чем простой гражданин, - объяснил эксперт.

Ранее телеканал "360" сообщал, что предприниматель и бывший владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков принял решение отказаться от российского гражданства. Однако спустя сутки он передумал и удалил из соцсетей пост о своем решении отказаться от гражданства РФ.