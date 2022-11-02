Эксперт по питанию Павличенко назвала чернику и малину лучшими антиоксидантами Фото: Иван МАКЕЕВ

Кандидат медицинских наук, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр "Здоровое питание" Светлана Павличенко напомнила россиянам о роли антиоксидантов для организма.

По ее словам, они важны для здоровья каждого человека, поскольку способны замедлять процесс старения и обеспечивают защиту клеток организма от воздействия внешней среды. Одним из наиболее известных и вкусных источников антиоксидантов являются ягоды. Об этом пишет Газета.Ru.

Павличенко отметила, что больше всего антиоксидантов содержится в чернике. К тому же, эта ягода считается одной из самых диетических и гипоаллергенных. Она богата витаминами С и К, участвующем в кроветворении, а также марганцем.

Также врач напомнила о пользе клюквы. Эта ягода содержит в себе необходимые для организма железо и калий. Третья ягода-антиоксидант - малина. Она считается лучшей для диабетиков, поскольку содержит всего 5 граммов сахара на 100 граммов, а также богата клетчаткой.

Ранее RT писал, что диетолог Елена Соломатина назвала овощные соки самыми полезными. По ее словам, в овощных соках содержится меньше и органических кислот, которые могут раздражать ЖКТ. К тому же, свекольный понижает давление, сельдерейный - очищает организм, а в морковном содержится бета-каротин.