Врач перечислил неочевидные признаки инсульта Фото: Иван МАКЕЕВ

Врач-невролог, кандидат медицинских наук, завотделением неврологии Европейского медицинского центра Виталий Акимов предупредил о неочевидных симптомах инсульта.

По его словам, ежегодно в России фиксируется почти 500 тысяч случаев инсульта, а уровень инвалидизации от этого заболевания составляет около 80%. Об этом пишет Газета.Ru.

- Инсульт - внезапное и быстрое нарушение кровообращения мозга вследствие закупорки атеросклеротической бляшкой или тромбом (ишемический инсульт) либо разрыва сосудов головного мозга (геморрагический инсульт), из-за чего возникает недостаток кислорода, - объяснил эксперт. Кроме того, опасность инсульта заключается в том, что он настигает неожиданно и требует немедленных действий, подчеркивает доктор.

Также Акимов уточнил, что в некоторых случаях человек не сразу замечает инсульт - пациент может игнорировать неврологические симптомы. В частности, асимметрию лица, слабость в руках и ногах на одной стороне, нарушение функций речи и ухудшение зрения, отметил врач.

- Симптомы инсульта появляются и исчезают через несколько минут, и тогда пациент не предпринимает никаких мер. ... Не стоит игнорировать и внезапные обмороки, предобморочные состояния со слабостью и потемнением в глазах, а также нарушение дыхания во время сна, - рассказал врач.

Ранее RT писал, что врач Ганипа Рамазанов заявил, что инсульт у молодых людей перестал быть редкостью. Он также уточнил, что чаще всего это люди, которые злоупотребляют алкоголем, не следят за весом, за кровяным давлением.

Также "Пятый канал" сообщал, что инфаркт может проявляться без боли в области груди. Беспокоить могут поясница, рука или живот, предупредил врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Он также отметил, что любая боль в грудной клетке считается потенциально опасной, поэтому при подобных ощущениях необходимо вызывать скорую помощь.