Исследование: Россияне планируют провести ноябрьские праздники в Турции, Армении и Казахстане Фото: Дарья АСЛАМОВА

В 2022 году у российских отдыхающих сократилась география путешествий на ноябрьские праздники. Так, в 2021 граждане интересовались более 20 направлениями для отдыха, то в этом году их число уменьшилось до 13 стран. К такому выводу по результатам исследования пришли эксперты в Страховом Доме ВСК.

Отмечается, что основной объем продаж (61%) страховых программ для путешествий приходится на Турцию. При этом спрос на поездки в Египет снизился среди россиян в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а востребованность некоторых стран СНГ, наоборот, выросла в среднем в два раза. Об этом пишет Газета.Ru.

Также в список наиболее популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники в 2022 году, кроме Турции, вошли Арабские Эмираты (около 9% полисов ВЗР) и Египет (7%).

При этом, за время отпуска некоторые россияне пытаются посетить сразу несколько стран. Так, самый распространенным маршрутом стал такой вариант: Армения, Грузия и Казахстан. Кроме того, сейчас отдыхающие предпочли отправиться в путешествие исключительно по странам Средней Азии – в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее RT писал, что Турция, Египет и ОАЭ возглавили рейтинг стран для наиболее бюджетного отдыха россиян в октябре 2022 года. По информации специалистов, до середины октября россияне могут приобрести путёвки по 11 пляжным направлениям.

Также Life.ru сообщал, что летом этого года первые россияне отправились по новому туристическому маршруту "Сибирские каникулы", который проложен по местам отдыха президента РФ Владимира Путина. Маршрут продуман и спланирован таким образом, чтобы за неделю можно было увидеть все самые яркие достопримечательности Тувы, Хакасии и Красноярского края.