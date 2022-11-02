РПЦ призвала с любовью относиться к представителям ЛГБТ

Представитель РПЦ Легойда призвал относиться с любовью к представителям ЛГБТ. Фото: РЯБЦЕВ Денис.

Московский патриархат призывает не унижать представителей ЛГБТ. Об этом заявил в среду 2 ноября председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Легойда напомнил, что Русская православная церковь призывает относиться с любовью ко всем грешникам. Так же нужно относиться и к представителям ЛГБТ, уточнил представитель РПЦ, добавив, что недопустимо унижать их.

В то же время Легойда призвал законодательно пресекать «вовлечение в грех».

«Закон должен четко закреплять и защищать ценности. Если у нас конституционная ценность – традиционная семья, то агрессивное навязывание поведения, ее отрицающего, недопустимо», - сказал он в интервью РИА Новости.

Напомним, российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за рекламирование нетрадиционных сексуальных отношений.

В Госдуме объяснили, каких книг коснется новый закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

Тем временем председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что в России после принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ будут закрыты все действующие гей-клубы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что принятие нового закона не означает вмешательства в частную жизнь граждан.