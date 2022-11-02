Бывший евродепутат рассказал, что дешевая энергия и доступное сырье из России обеспечивали процветание Чехии

Эксперт из Чехии заявил, что страна процветала благодаря дешевым российским энергоносителям и доступному сырью. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Процветание Чехии ранее обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из России. Об этом заявил бывший евродепутат, профессор Ян Келлер.

Эксперт допустил, что в отсутствие этих опций Чехию ожидает спад в «глубокую экономическую и социальную пропасть», отметив, что уже сейчас «инфляция обесценивает сбережения и угрожает уровню жизни всех».

Келлер сравнил проблемы, с которыми сталкивается и еще столкнется чешская экономика, с кризисом девяностых годов прошлого века, отметив, что восстановление экономики и процветание «будет отложено на неопределенный срок». Об этом Ян Келлер написал в статье для издания asopis argument.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Чехия должна участвовать в подготовке украинских военных. По его мнению, это якобы будет выгодно и Киеву, и Праге.

Также сообщалось, что Зеленский присвоил Праге звание «город-спаситель». Ранее премьер Чехии Петр Фиала заявил, что страна предоставила временное убежище около 450 тысячам беженцев с Украины с 24 февраля 2022 года.