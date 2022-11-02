Захарова предложила главе МИД Германии после ее высказываний о России и Китае купить карту и учебник истории

Захарова предложила главе МИД Германии Бербок купить учебник истории и карту мира после ее слов о Центральной Азии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила главе МИД Германии Анналене Бербок купить карту мира и учебник по истории. Такой ироничный совет Захарова дала Бербок после того, как та призвала не допускать усиления позиций России и Китая в Центральной Азиии.

«Что она несёт? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», - написала ироничный комментарий в своем Telegram-канале Мария Захарова.

Ранее Мария Захарова описала проблемы Европы цитатой из «Евгения Онегина» и пошутила о том, что с приходом холодов мозговая деятельность у европейцев активизировалась.

Также дипломат уличила США во лжи по зерновой сделке, отметив, что 68% кукурузы в рамках зерновой сделки попало не в беднейшие, а в развитые страны.

Интервью официального представителя МИД России на радио «КП» о взломанном телефоне Лиз Трасс, доходах Запада от зерновой сделки и ожиданиях от выборов в США здесь на KP.RU.