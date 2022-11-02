Что произошло в ночь на 2 ноября

Российское Минобороны нарушило управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением при помощи высокоточных ударов. Фото: REUTERS

Минобороны России нарушило управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением. Ракетными ударами были выведены из строя железнодорожные станции, энергетические узлы и промышленные предприятия, что работают в интересах ВСУ.

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