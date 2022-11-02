Во Франции призвали разрешить страховать доставку российской нефти при соблюдении потолка цен

Французы ищут способ убедить Россию продавать нефть с соблюдением потолка цен Фото: REUTERS

Запрет страхования транспортировки российской нефти видится более жесткими санкциями нежели потолок цен, так как 90% страховщиков – это европейские и британские компании, а владельцы танкеров не захотят перевозить топливо без надежной страховки, пишет французское издание Causeur.

На этом фоне журналисты предложили отменить ограничение для судов, которые перевозят топливо по цене, не превышающий установленный потолок цен.

Во Франции полагают, что у России не хватит хранилищ нефти в случае остановки экспорта, следовательно, Москве все равно придется рассматривать варианты ее продажи.

По оценке автора идеи, если подобную схему удастся реализовать, то Евросоюзу удастся одновременно ограничить нефтяные доходы России и не получить бумерангом удар по собственной экономике.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные эксперты пришли к выводам, что потолок цен на российскую нефть, введенный странами "Большой семерки" (G7), не создаст России существенных проблем, так как он легко обходится привлечением собственных танкеров и страховки, а также аналогичных судов из Китая и Индии, которые не входят в юрисдикцию G7 или Евросоюза.

Представитель Минфина Соединенных Штатов подтвердил, что подобные опасения действительно существуют. По его оценке, порядка 80-90% экспорта Россия может сохранить за счет использования указанных средств обхода санкций.