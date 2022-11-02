Французов убедили выводы России по взрывам на "Северных потоках"

Французы согласны с доводами России об участии Британии в подрыве "Северных потоков" Фото: REUTERS

Выводы России об участии Британии в совершении диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" выглядят убедительно. Об этом заявили французы в комментариях к публикации газеты Le Figaro.

"Неловкое молчание датских и других следователей стало подтверждением, - написал один из комментаторов. - И потом, задайте себе вопрос: кому выгодно это преступление? Ответ очевиден: англосаксам".

Многие с ним согласились. В частности, читатели обратили внимание, что у британцев были технические возможности для выполнения указанной диверсии.

Некоторые французы также добавили, что не стоит преуменьшать роль Соединенных Штатов, президент которых прямо заявлял, что "Северный поток" не должен работать.

Как ранее писал сайт KP.RU, министерство обороны России заявило, что представители британских Военно-морских сил непосредственно участвовали в планировании и реализации операции по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В российском военном ведомстве официально подчеркнули, что располагают доказательствами участия британских военных в подготовке и осуществлении теракта на газопроводах.