Действия Вашингтона по помощи Украине вызывают беспокойство уже в Соединенных Штатах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военная помощь Соединенных Штатов Украине дает сразу три причины для тревоги, пишет обозреватель Алисса Блейкмор в статье для журнала Newsweek.

Первым поводом является тот факт, что Вашингтон берет на себя значительно большую поддержку, чем его союзники. Так, только с момента вступления Джозефа Байдена в должность президента США из денег американских налогоплательщиков в Киев ушло 18 млрд долларов.

Второй причиной назван тот факт, что Байден слишком активно применяет президентские полномочия для выделения средств Киеву. Так, с 2011 по 2015 год американские президенты таким образом выделили 320 млн долларов. Нынешнему же главе Белого дома чуть больше, чем за год удалось таким образом забрать из национального бюджета 10,9 млрд долларов.

Наибольшую же тревогу у Блейкмор вызывает украинская коррупция. Обозреватель уверена, что киевские чиновники не являются "достойным, свободолюбивым правительством". По ее оценке, режим Зеленского погряз в коррупции, из-за чего возникают большие вопросы по поводу распределения выделенных средств.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава Пентагона Ллойд Остин в середине октября заявил, что общий объем военной помощи Вашингтона Киеву с начала специальной военной операции Москвы на Украине достиг 16,8 миллиарда долларов. Чиновник отметил, что западные страны готовы продолжать оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Напомним, Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине, в первую очередь, для противодействия президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил американский лидер Джозеф Байден. Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в том, чтобы Москва не смогла добиться успеха.