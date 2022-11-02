Британцев возмутило решение Сунака повысить налоги Фото: REUTERS

Читателей таблоида The Mirror возмутило решение нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака повысить налоги для населения страны. В большинстве своем аудитория издания возмущена тем, что новый премьер "усугубляет" ситуацию, подобно его предшественникам.

"Приятно видеть, что Сунак продолжает работу, начатую двумя его предшественниками, и прокладывает путь к победе лейбористов на следующих выборах", - пишет один из читателей.

В том числе, аудитория таблоида призывает Сунака обратить внимание на банки и "нефтяных гигантов", прежде чем "трогать" зарплаты обычных граждан. Некоторые даже вспоминают жену премьер-министра, которая, по их словам, "уклонялась от уплаты налогов в размере 20 миллионов фунтов стерлингов", когда Сунак был главой Минфина.

"А как насчет приятелей Риши из хедж-фонда, которые, как и сам Риши, разместили свои средства на Каймановых островах, чтобы избежать уплаты налогов? Сунак получил свежую лицензию на использование системы для еще большей личной выгоды", - возмущается читатель.

Градус возмущения настолько поднялся, что британцы призывают к всеобщим выборам. "Даже члены Консервативной партии не хотели, чтобы он был премьер-министром, пришло время для всеобщих выборов", - подчеркнул один из подписчиков издания.

В целом у аудитории The Mirror оказалось много претензий к самой консервативной партии, чем и обусловлены их призывы к всеобщим выборам: "тори (консерваторы) заставляют платить всех, кроме них самих, их семей, богатых друзей и спонсоров".

Газета The New York Times также с критикой отнеслась к действиям нового премьера. По их мнению, премьер-министр Великобритании Риши Сунак не сможет спасти британскую экономику, поскольку «оторван от жизни».