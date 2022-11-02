Замглавы МИД РФ Иванов назвал нерациональным зеркальный ответ на отказ в выдаче виз россиянам

МИД России не планирует вводить зеркальные меры против стран, запретивших въезд россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зеркальный ответ Москвы на действия нескольких западных стран, которые отказались выдавать россиянам визы, тем самым фактически запретив въезд на свою территорию, видится нерациональным. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Евгений Иванов.

Дипломат подчеркнул, что пострадавшими в таких ситуациях оказываются обычные люди, которым отказывают в возможности видеться с близкими, отправиться на лечение или учебу, посетить научные, культурные или спортивные мероприятия.

"Именно поэтому мы считаем нерациональным вводить какие-либо зеркальные ограничения в связи с продолжающимися мелочными попытками прибалтийских стран и примкнувших к ним соседей доказать, что поездка в "священный" Евросоюз является привилегией лишь для очень узкого круга "хороших русских", - констатировал Иванов.

Как ранее писал сайт KP.RU, въезд для граждан России по шенгенским турвизам ограничили Польша и страны Прибалтики, затем к ним присоединилась Финляндия, визовые центры которой прекратили принимать документы на оформление туристических виз.

Позднее аналогичные меры приняла Чехия. По заявлению руководителя чешского МВД Вита Ракушана, члены правительства поддержали данное решение единогласно, поскольку оно "выражает четкую позицию Чехии".

Теперь, чтобы попасть на территорию этих стран, нужны веские основания. При этом закрыты лишь внешние границы государств – перемещения внутри ЕС пока не ограничены.