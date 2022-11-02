В Одессе объявлена воздушная тревога 2 ноября 2022

Сирены воздушной тревоги завыли в Одессе
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Воздушная тревога объявлена в Одессе в среду, 2 ноября 2022 года. Об этом сообщил в социальных сетях советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, сирены завыли по всему региону. Чиновник рекомендовал населению находиться в укрытиях.
Как писал сайт KP.RU, днем ранее воздушную тревогу объявили по всей Украине. Во вторник сирены выли также во всех украинских регионах, в том числе в столице - в Киеве.
Напомним, в ходе спецоперации для высокоточных ударов по военным объектам Украины российские вооруженные силы использовали ракеты Х-32, которые называют "убийцами авианосцев".
В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Глава государства добавил, что даже сторонники националистических идей не решаются снести памятник императрице в городе.