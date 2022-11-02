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НовостиПолитика2 ноября 2022 5:49

В Одессе объявлена воздушная тревога 2 ноября 2022

Населению рекомендовали находиться в укрытиях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Сирены воздушной тревоги завыли в Одессе

Сирены воздушной тревоги завыли в Одессе

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена в Одессе в среду, 2 ноября 2022 года. Об этом сообщил в социальных сетях советник главы областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, сирены завыли по всему региону. Чиновник рекомендовал населению находиться в укрытиях.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее воздушную тревогу объявили по всей Украине. Во вторник сирены выли также во всех украинских регионах, в том числе в столице - в Киеве.

Напомним, в ходе спецоперации для высокоточных ударов по военным объектам Украины российские вооруженные силы использовали ракеты Х-32, которые называют "убийцами авианосцев".

В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Глава государства добавил, что даже сторонники националистических идей не решаются снести памятник императрице в городе.