В МИД сообщили, что порядок выдачи загранпаспортов в России в 2022 году не менялся

В порядок выдачи загранпаспортов в России не вносились изменения на фоне частичной мобилизации Фото: Татьяна Коркина

Порядок выдачи загранпаспортов в России в 2022 году не менялся на фоне частичной мобилизации, объявленной президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил в беседе с РИА Новости заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) РФ Евгений Иванов.

"Никакие изменения, связанные с проведением частичной мобилизации, в этот порядок не вносились", - подчеркнул Иванов.

Как ранее писал сайт KP.RU, Министерство внутренних дел России с января по сентябрь 2022 года оформило около 3,9 млн загранпаспортов. Это самый большой показатель за последние четыре года.

В аналогичный период 2021 года было выдано 2 877 443 загранпаспорта, что превышает нынешний показатель более чем на миллион. Согласно информации МВД России, количество загранпаспортов, выданных к третьему кварталу 2022 года, стало самым большим за четыре года.