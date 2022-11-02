Россиянам стало сложнее взять ипотеку из-за повышения первоначального взноса

Гражданам России стало сложнее взять ипотеку из-за повышения первоначального взноса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из-за ужесточения требований банков по выдаче необеспеченных кредитов все меньше россиян могут теперь воспользоваться ипотечным займом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на пресс-службу Центробанка России. В издании отмечают, что все меньше людей имеют шанс получить ипотеку без должных накоплений.

"Наличие первоначального взноса ограничивает риски банков, связанные с возможной коррекцией цен на жилую недвижимость и необходимостью реализации предмета залога по необслуживаемым кредитам. Поэтому уровень первоначального взноса коррелирует с частотой дефолтов по кредитам: уровень дефолтов у заемщиков с низким первоначальным взносом значительно выше, чем у других заемщиков. В особенности данная закономерность проявляется в период ухудшения макроэкономической среды", — сообщили "Известиям" в пресс-службе ЦБ.

Речь идет о планах Центробанка в начале октября 2022 года по минимизации рисков в ипотечных займах. А именно предлагали снизить долю случаев, когда граждане берут жилье от застройщика под низкую процентную ставку. Согласно одной из стратегий ЦБ, о которых писал сайт KP.RU, для минимизации рисков было решено повысить первоначальный взнос для ипотек с низкой процентной ставкой до 10-20% от общей суммы.

В связи с этим для покупателей недвижимости с минимальным первоначальным взносом приобретение жилья стало менее доступной.

Эти механизмы позволяют исключить неплатежеспособных участников финансового сегмента, которые не способны функционировать без поддержки дополнительных источников займа или без надзора со стороны, подчеркивают в ЦБ.

"Известия" писали, что с одной стороны, ипотека становится менее доступной для людей без накоплений, с другой — "сам по себе рынок становится более здоровым, считают эксперты".

Как отметили в газете, распространились случаи дополнительных займов в преддверии ипотечного. Граждане все чаще стали обращаться к потребительским кредитам, чтобы в дальнейшем взять заем для покупки жилья. С момента повышения процента первоначального взноса ЦБ отмечает падение спроса на потребительские кредиты в преддверии ипотечных займов. В последнем квартале 2021-го года их было более 6%, а во II квартале 2022-го — менее 4%, отметили "Известия". Снижение наблюдается и в доле таких случаев из-за невыгодных условий и больших кредитных переплат.