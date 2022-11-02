Мантуров назвал преждевременным выход федеральных торговых сетей в новые регионы России Фото: Андрей МИНАЕВ

Вице-премьер и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что говорить о выходе федеральных торговых сетей (федеральных ретейлеров) на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей преждевременно. По его мнению, новые регионы России на данный момент успешно обеспечивают себя сами за счет локальных торговых точек всем необходимым. Об этом сообщили в РБК.

"Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные - и они обеспечивают население всем необходимым", - заявил Мантуров. По мнению вице-премьера, на новых территориях следует развивать оптовые рынки и ярмарки. Он подчеркнул, что Минпромторг взаимодействует с местными властями, которые по наставлению ведомства развивают на территориях "многоформатную торговлю".

"Мы ориентировали коллег на наш проект стратегии развития торговли, в котором изложено наше видение развития отрасли, а также концепцию развития оптовых продовольственных рынков, методические рекомендации по организации ярмарок, уличной торговли", - заявил вице-премьер.

По его словам, в регионах происходит развитие согласно стратегии, продуманной до 2025 года. В ней делается упор на расширение и федеральных ретейлеров, и внутренних оптовых рынков и ярмарок, по всей стране, включая и новые регионы.

Напомним, вчера, 1 ноября 2022 года, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе началась эвакуация мирного населения с целью обеспечения безопасности граждан. С левого берега Днепра планируется отселить до 70 тысяч человек.

В то же время принудительная эвакуация будет проводиться в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября 2022 года.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все территории новых регионов РФ будут возвращены. Решения о временном отступлении происходят в рамках “продолжающейся” спецоперации. В вопросе конкретизации границ новых территорий Дмитрий Песков призвал руководствоваться соответствующими указами, которые размещены в официальных источниках.