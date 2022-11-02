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НовостиВ мире2 ноября 2022 7:41

Турция уведомила Шойгу о позиции Украины по "зерновой сделке"

Анкара намеревается организовать встречу министров обороны России и Украины
Владимир РОМАНЕНКО
Турция уведомила Шойгу о позиции Украины по "зерновой сделке"

Турция уведомила Шойгу о позиции Украины по "зерновой сделке"

Фото: REUTERS

Турция обсудила с министром обороны России Сергеем Шойгу позиции Украины по вопросу "зерновой сделки". Об этом заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар в интервью газете Milliyet. Анкара намерена организовать переговоры министров России и Украины в области обороны, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

"Вчера вечером мы говорили с господином Шойгу по телефону. У него были опасения, мы приняли его опасения. Мы также провели переговоры с украинскими министрами. Проведя необходимую работу, мы передали Шойгу, что причин для беспокойства нет, мы ожидаем нормализации обстановки", - сказал турецкий министр.

Он отметил важность реализации продовольственной сделки без военного вмешательства. По его словам, необходимо решить возникший конфликт исключительно дипломатическим методом.

Напомним, вчера, 1 ноября 2022 года, Сергей Шойгу провел телефонный разговор с руководителем оборонного ведомства Турции. В ходе диалога стороны обсудили приостановку участия Москвы в реализации зерновой сделки.