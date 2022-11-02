Ракета "Союз-2.1б" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Плесецк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Боевые расчеты космических войск ВКС России провели пуск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в среду, 2 ноября 2022 года.

В министерстве добавили, что пуск выполнен сегодня в 9:48 по московскому времени.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия вывела на орбиту военный спутник "Космос-2560" в середине октября. Легкая ракета "Ангара" с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк 15 октября.

Напомним, космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что в течение года были зафиксированы более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, и ракет космического назначения.