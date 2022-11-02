Пашинян согласился с предложением России оставить вопрос о статусе Карабаха на будущее

Никол Пашинян поддержал предложение Владимира Путина Фото: REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поддержал предложение России о неопределенном статусе Нагорного Карабаха. Соответствующее заявление политик сделал в ходе заседания национального парламента в среду, 2 ноября 2022 года.

Решение оставить вопрос о статусе Карабаха на будущее объясняется невозможностью найти компромисс между позициями Баку и Еревана. Это полностью соответствует политике Армении, подчеркнул Пашинян.

По его словам, попытка установить статус спорной территории приведет к "неизбежному кризису", поэтому Армения намерена сосредоточиться сейчас на проблемах безопасности ее населения и соблюдении прав армян в Карабахе.

Напомним, 31 октября 2022 года российский лидер Владимир Путин провел переговоры в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Речь шла о подписании документа, который будет положен в основу мирного договора между Ереваном и Баку.