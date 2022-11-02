В России на 2 ноября 2022 года выявлено 6 385 случаев заражения коронавирусом Фото: Shutterstock

За прошедшие сутки в России было выявлено 6 385 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в среду, 2 ноября 2022 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Согласно данным Оперативного штаба, за прошедшие сутки было подтверждено 68 летальных исходов, а выписан в связи с выздоровлением 10 241 человек, что на 10% больше по сравнению с минувшим вторником, 1 ноября. Количество госпитализаций напротив уменьшилось. За прошедшие 24 часа было госпитализировано 1 320 человек, что на 11,1% меньше, чем днем ранее.

Таким образом, по состоянию на среду, 2 ноября 2022 года, общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране выросло до 21 441 143. Жертвами COVID-19 стало 390 315 человек, а выздоровело 20 822 746 пациентов.

Кроме того, сообщается, что 94 697 949 жителей России уже прошли вакцинацию от коронавируса первым компонентом, а 89 423 801 прошли полную вакцинацию от коронавирусной инфекции.