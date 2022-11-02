Украинские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру Херсона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские войска выпустили 24 ракеты по гражданской инфраструктуре Херсона. Такое заявление в среду, 2 ноября, сделали в экстренных службах, уточнив, что 21 ракета была сбита средствами противовоздушной обороны (ПВО), а три ракеты упали в воду около Антоновского моста.

«В течение ночи киевский режим обстреливал гражданскую инфраструктуру г. Херсона, выпустив в общей сложности 24 ракеты HIMARS, 21 ракета сбита подразделениями ПВО, 3 ракеты сошли с траектории и упали в воду в районе Антоновского моста», - заявил представитель экстренных служб.

Как сообщается, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел нескольких пунктов Херсонской области, в результате чего были разрушены школы и социальная инфраструктура, а также повреждены жилые дома.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к российским властям с просьбой помочь с выездом гражданам в другие российские регионы, заявив об участившихся обстрелах гражданской инфраструктуры, а 19 октября в администрации города Алешки заявили, что начинают проводить организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра из порта Херсона.