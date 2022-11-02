Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию в октябре 2022

Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию Фото: REUTERS

Россия в октябре 2022 года вышла на первое по объему поставляемой нефти в Индию. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на информацию компании Vortexa, отслеживающей танкерные перевозки.

Как следует из представленных сведений импорт российской нефти в Индии составил 946 тысяч баррелей в день, что на 8% выше, чем в сентябре. Это 22% от всех поставок. На втором месте расположился Ирак (20,5%), на третьем – Саудовская Аравия (16%).

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что Соединенные Штаты оказались вынуждены пересмотреть условия потолка цен на нефть из России в сторону их смягчения.

Изначальную позицию Белого дома пришлось скорректировать на фоне "скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией", говорится в публикации.