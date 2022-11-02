Италия приостановила рассмотрение шестого пакета военной помощи Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Италии приняли решение о приостановке рассмотрения нового, шестого пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает местное издание Il Messaggero со ссылкой на источники в правительстве.

Как сообщается в статье, приостановка рассмотрения была связана с тем, что изначально нужно «согласовать списки с НАТО и вникнуть в детали военных запросов Киева». В Италии заявили, что по итогам работы будет понятно, какой тип оружия нужно поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ).

По данным издания, при поставке оружия может возникнуть несколько проблем. Среди прочего Италия не обладает достаточным количеством зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T, запрошенных украинской армией, поэтому при их отправке итальянская сторона может лишиться своей системы безопасности. Кроме того, Рим еще не полностью поставил вооружение, которое было обещано в предыдущих пакетах.