Немцы раскритиковали в Интернете высказывания украинского посла Макеева в адрес России Фото: REUTERS

Немецкая аудитория Twitter раскритиковали посла Украины в Германии Алексея Макеева, который публично назвал Россию террористическим государством. Пользователи подчеркнули "глупость" этого высказывания.

"Все дипломаты на Украине идиоты и их просто отправляют в Германию?" - задался вопросом один из пользователей.

Некоторые аккаунты в сети предположили, что "с таким же успехом" на посту могли оставить предыдущего посла Украины в Берлине Мельника, "от которого исходила та же глупость".

"У украинских послов, похоже, главная задача — делать глупые заявления", - согласился другой пользователь.

Ряд читателей Twitter переключили внимание с высказываний дипломата на политическое положение Украины, которая получает поставки из Германии. Они считают, что это способствует "эскалации конфликта".

"Спираль эскалации продолжает раскручиваться, мы должны перестать поставлять вооружение Украине. До сих пор это только ухудшало ситуацию", -пишет один из пользователей.

Тем не менее представители некоторых государств высказывались по поводу статуса РФ. 11 августа 2022 года сейм Латвии призвал "признать" Российскую Федерацию "государством - спонсором терроризма" и прекратить выдачу туристических виз россиянам. МИД России счел это проявлением русофобии.

В США неоднократно выступали с предложением внести Россию в список государств - "спонсоров терроризма". Однако 6 сентября 2022 года президент Соединенных Штатов Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он нужным включить Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

В этот же день в Совбезе РФ назвали "безумием" идею включить Россию в список "спонсоров терроризма". Там отметили, что это компенсация разочарования от результатов принятых санкционных мер.