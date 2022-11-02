Производитель ликера Jagermeister приостановил поставки в Россию

Омбудсмен Миронов сообщил, что производитель ликера Jagermeister официально приостановил поставки в Россию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Производитель ликера Jagermeister официально приостановил поставки в Россию. Такое заявление сделал омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, уточнив, что поставщики уже уведомили российские рестораны о повышении цен на оставшийся ликер.

«Официально приостановил поставки в Россию, дистрибьюторы ищут варианты поставок и через какое-то время найдут. При этом поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на тот Jagermeister, который остался в наличии», - приводит РИА Новости слова омбудсмена.

При этом Миронов уточнил, что н данный момент большая часть иностранных брендов официально уходит из России, однако практически все так или иначе возвращаются при помощи других компаний, указав на то, что «окончательного ухода Jagermeister не будет».

Тем временем, в группе компаний «Руст», которая занимается поставками Jagermeister в Россию, не подтвердили уход российского производителя с рынка, но уточнили, что на протяжении некоторого времени наблюдались перебои с поставками продукта.

«В данный момент у нас есть действующий контракт на поставку Jagermeister на территорию России. В последнее время по независящим от «Руста» причинам наблюдались перебои с продукцией в определенных регионах, но данная ситуация носила временный характер», - приводит ЕАН заявление, сделанное в компании.